Джокович провел восемь лет в качестве первой ракетки мира

Суммарно Джокович пробыл в статусе лучшего теннисиста планеты ровно восемь лет, что является рекордом в истории мирового тенниса. До него ни один теннисист не добирался до отметки в шесть лет в качестве первой ракетки мира.

Лидеры по количеству недель во главе рейтинга АТР:

Новак Джокович (Сербия) — 416 недель (8 лет); Роджер Федерер (Швейцария) — 310 недель (5 лет и 50 недель); Пит Сампрас (США) — 286 недель (5 лет и 26 недель); Иван Лендл (Чехословакия) — 270 недель (5 лет и 10 недель); Джимми Коннорс (США) — 268 недель (5 лет и 8 недель); Рафаэль Надаль (Испания) — 209 недель (4 года и 1 неделя); Джон Макинрой (США) — 170 недель (3 года и 14 недель); Бьорн Борг (Швеция) — 109 недель (2 года и 5 недель); Андре Агасси (США) — 101 неделя (1 год и 49 недель); Ллейтон Хьюитт (Австралия) — 80 недель (1 год и 28 недель).

Впервые Джокович возглавил рейтинг АТР в июле 2011 года и с тех пор еще девять раз возвращал себе звание первой ракетки мира. Последний раз он сделал это в сентябре 2023 года, когда сместил с первой строчки рейтинга испанца Карлоса Алькараса.