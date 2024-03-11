Джокович провел восемь лет в качестве первой ракетки мира
Сербский теннисист Новак Джокович открыл 416-ю неделю на первой строчке рейтинга АТР в одиночном разряде.
Сербский теннисист Новак Джокович открыл 416-ю неделю на первой строчке рейтинга АТР в одиночном разряде.
Суммарно Джокович пробыл в статусе лучшего теннисиста планеты ровно восемь лет, что является рекордом в истории мирового тенниса. До него ни один теннисист не добирался до отметки в шесть лет в качестве первой ракетки мира.
Лидеры по количеству недель во главе рейтинга АТР:
Впервые Джокович возглавил рейтинг АТР в июле 2011 года и с тех пор еще девять раз возвращал себе звание первой ракетки мира. Последний раз он сделал это в сентябре 2023 года, когда сместил с первой строчки рейтинга испанца Карлоса Алькараса.
В общей сложности Джокович провел в качестве первой ракетки мира почти две трети своей профессиональной карьеры.