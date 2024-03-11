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15:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович провел восемь лет в качестве первой ракетки мира

Сербский теннисист Новак Джокович открыл 416-ю неделю на первой строчке рейтинга АТР в одиночном разряде.

Источник: AP 2023

Суммарно Джокович пробыл в статусе лучшего теннисиста планеты ровно восемь лет, что является рекордом в истории мирового тенниса. До него ни один теннисист не добирался до отметки в шесть лет в качестве первой ракетки мира.

Лидеры по количеству недель во главе рейтинга АТР:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 416 недель (8 лет);
  2. Роджер Федерер (Швейцария) — 310 недель (5 лет и 50 недель);
  3. Пит Сампрас (США) — 286 недель (5 лет и 26 недель);
  4. Иван Лендл (Чехословакия) — 270 недель (5 лет и 10 недель);
  5. Джимми Коннорс (США) — 268 недель (5 лет и 8 недель);
  6. Рафаэль Надаль (Испания) — 209 недель (4 года и 1 неделя);
  7. Джон Макинрой (США) — 170 недель (3 года и 14 недель);
  8. Бьорн Борг (Швеция) — 109 недель (2 года и 5 недель);
  9. Андре Агасси (США) — 101 неделя (1 год и 49 недель);
  10. Ллейтон Хьюитт (Австралия) — 80 недель (1 год и 28 недель).

Впервые Джокович возглавил рейтинг АТР в июле 2011 года и с тех пор еще девять раз возвращал себе звание первой ракетки мира. Последний раз он сделал это в сентябре 2023 года, когда сместил с первой строчки рейтинга испанца Карлоса Алькараса.

В общей сложности Джокович провел в качестве первой ракетки мира почти две трети своей профессиональной карьеры.

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