Джокович сенсационно проиграл 123-й ракетке мира в Индиан-Уэллсе

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240741&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

20-летний итальянец занимает 123-е место в рейтинге АТР. В квалификации Нарди проиграл бельгийцу Давиду Гоффену (6:7, 7:5, 4:6) и изначально не должен был выступать в Индиан-Уэллсе, однако смог попасть в основную сетку турнира как лаки-лузер после отказа аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.

Для Нарди это был всего 19-й матч в АТР-туре и он впервые в своей карьере победил соперника из топ-10. Свою самую громкую победу до этого он одержал в предыдущем круге турнира, обыграв 50-ю ракетку мира китайца Чжичжэнь Чжана (6:3, 3:6, 3:6). Нарди стал самым низкорейтинговым теннисистом, когда-либо обыгрывавшим Джоковича на «Мастерсах».

«До этого матча никто меня не знал. Надеюсь, болельщикам понравилась игра. Я очень рад. Это чудо, потому что мне 20 лет, я не вхожу в топ-100 и сегодня я обыграл Новака. Это сумасшествие, просто сумасшествие. Сегодня я не ожидал победы, но я выкладываюсь на каждой тренировке. И вот так получилось. Я очень рад», — сказал Нарди после матча.

Джокович впервые своей карьере проиграл сопернику, который попал на турнир как лаки-лузер. Последний раз серб проигрывал сопернику не из топ-100 в феврале 2022 года, когда он уступил чеху Иржи Веселы (4:6, 6:7) в четвертьфинале турнира АТР в Дубае.

Для Джоковича это третье поражение в этом году. Предыдущее поражение в полуфинале Australian Open ему нанес другой итальянец Янник Синнер (1:6, 2:6, 7:6, 3:6).

Новак Джокович является пятикратным чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (2008, 2011, 2014, 2015, 2016). Наряду с Роджером Федерером он является самым титулованным теннисистом в истории этого турнира.