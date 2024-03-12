Медведев показал болельщику как правильно сделать селфи: видео
Российский теннисист Даниил Медведев после победы в третьем круге на турнире в Индиан-Уэллсе показал болельщику как правильно сделать селфи.
Российский теннисист Даниил Медведев после победы в третьем круге на турнире в Индиан-Уэллсе показал болельщику как правильно сделать селфи.
Раздавая автографы после победного матча Медведев обратил внимание на болельщика, который пытается сделать селфи. Теннисист объяснил мужчине как держать телефон, чтобы россиянин попал в кадр.
Медведев одержал победу в матче третьего круга на турнире в Индиан-Уэллсе над американцем Себастьяном Кордой со счетом 6:4, 5:7, 6:3. В следующем круге он сыграет с болгарином Григором Димитровым.
Турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта, его общий призовой фонд составляет около $9 млн.