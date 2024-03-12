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10:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев показал болельщику как правильно сделать селфи: видео

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в третьем круге на турнире в Индиан-Уэллсе показал болельщику как правильно сделать селфи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Раздавая автографы после победного матча Медведев обратил внимание на болельщика, который пытается сделать селфи. Теннисист объяснил мужчине как держать телефон, чтобы россиянин попал в кадр.

Медведев одержал победу в матче третьего круга на турнире в Индиан-Уэллсе над американцем Себастьяном Кордой со счетом 6:4, 5:7, 6:3. В следующем круге он сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта, его общий призовой фонд составляет около $9 млн.

 Медведев показал болельщику как правильно сделать селфи: видео
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