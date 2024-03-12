Медведев показал болельщику как правильно сделать селфи: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3aeaf707a183550f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240742" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Раздавая автографы после победного матча Медведев обратил внимание на болельщика, который пытается сделать селфи. Теннисист объяснил мужчине как держать телефон, чтобы россиянин попал в кадр.

Медведев одержал победу в матче третьего круга на турнире в Индиан-Уэллсе над американцем Себастьяном Кордой со счетом 6:4, 5:7, 6:3. В следующем круге он сыграет с болгарином Григором Димитровым.