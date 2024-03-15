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09:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Пчелы атаковали Алькараса со Зверевым в Индиан-Уэллсе: видео

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе обыграл представителя Германии Александра Зверева (6:3, 6:1).

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч был прерван в третьем гейме первого сета из-за нашествия пчел. Огромный рой ворвался на центральный корт, облепил камеры и атаковал судью на вышке. Теннисисты скрылись в подтрибунном помещении и матч был остановлен. Позже официальной причиной остановки матча назвали «вторжение пчел».

В перерыве менеджер Алькараса сообщил, что одна из пчел ужалила теннисиста в лоб.

Перерыв длился около двух часов. За это время на стадион прибыл пчеловод, который с помощью специального пылесоса удалил самые крупные скопления насекомых.

Во время загрузки произошла ошибка.

После возобновления встречи Алькарас без особых проблем разобрался со Зверевым, отдав ему лишь три гейма. В полуфинале 20-летний испанец встретится с третьей ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. В другом полуфинальном матче сыграют россиянин Даниил Медведев и американец Томми Пол.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Его призовой фонд составляет 8,9 млн долларов. Алькарас является действующим победителем турнира — в прошлом году в решающем матче он обыграл Медведева (6:3, 6:2).

 Пчелы атаковали Алькараса со Зверевым в Индиан-Уэллсе: видео
Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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