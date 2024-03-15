Пчелы атаковали Алькараса со Зверевым в Индиан-Уэллсе: видео

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Матч был прерван в третьем гейме первого сета из-за нашествия пчел. Огромный рой ворвался на центральный корт, облепил камеры и атаковал судью на вышке. Теннисисты скрылись в подтрибунном помещении и матч был остановлен. Позже официальной причиной остановки матча назвали «вторжение пчел».

В перерыве менеджер Алькараса сообщил, что одна из пчел ужалила теннисиста в лоб.

Перерыв длился около двух часов. За это время на стадион прибыл пчеловод, который с помощью специального пылесоса удалил самые крупные скопления насекомых.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e87ab5e59dfe530d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240789" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После возобновления встречи Алькарас без особых проблем разобрался со Зверевым, отдав ему лишь три гейма. В полуфинале 20-летний испанец встретится с третьей ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. В другом полуфинальном матче сыграют россиянин Даниил Медведев и американец Томми Пол.