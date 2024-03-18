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17:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Свентек стала лидером чемпионской гонки WTA, обойдя Соболенко

Польская теннисистка Ига Свентек обошла в белоруску Арину Соболенко и возглавила рейтинг чемпионской гонки WTA.

Источник: Reuters

После победы в Индиан-Уэллсе Свентек с третьего места поднялась на первое, опередив Арину Соболенко и представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Сыгравшая с польской спортсменкой в финале Мария Саккари взлетела на 27 позиций и теперь располагается на 14-й строчке в чемпионской гонке.

Лучшая из российских теннисисток Анна Калинская занимает девятое место в рейтинге. Анастасия Потапова, дошедшая до ¼ финала в Индиан-Уэллсе поднялась с 28-й на 21-ю строчку.

Восемь лучших теннисисток одиночниц и восемь пар по итогам сезона примут участие в Итоговом турнире WTA, который проходит в конце года и является финальным соревнованием для спортсменок. C 2019 года турнир проходит в разных локациях и имеет призовой фонд в $9 млн.

В прошлом году соревнования принял мексиканский Канкун. Победительницей Итогового турнира стала Ига Свентек.

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