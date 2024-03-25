Соболенко отстранили от Олимпиады из-за связей с Лукашенко
Бывшие первые ракетки мира из Беларуси Арина Соболенко и Виктория Азаренко не сыграют на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом сообщает портал Tennis Up To Date.
Бывшие первые ракетки мира из Беларуси Арина Соболенко и Виктория Азаренко не сыграют на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом сообщает портал Tennis Up To Date.
По информации источника, Соболенко не попала в список участников Олимпиады из-за связей с президентом Беларуси Александром Лукашенко. На пресс-конференциях 25-летняя теннисистка неоднократно отказывалась комментировать их совместные фото. Это могло стать причиной, по которой ее исключили из списка нейтральных спортсменов Олимпийских игр в Париже.
Отмечается, что Азаренко также не поедет на олимпийский турнир.
Собленко является второй ракеткой мира в женском одиночном разряде. С сентября по ноябрь 2023 года она возглавляла рейтинга WTA. Азаренко была первой ракеткой мира с января 2012 по февраль 2013 года. На Олимпийский Играх 2012 года в Лондоне она выиграла золото в миксте (вместе с Максимом Мирным) и бронзу в одиночном разряде.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) объявила о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.