Соболенко отстранили от Олимпиады из-за связей с Лукашенко

По информации источника, Соболенко не попала в список участников Олимпиады из-за связей с президентом Беларуси Александром Лукашенко. На пресс-конференциях 25-летняя теннисистка неоднократно отказывалась комментировать их совместные фото. Это могло стать причиной, по которой ее исключили из списка нейтральных спортсменов Олимпийских игр в Париже.

Отмечается, что Азаренко также не поедет на олимпийский турнир.

Собленко является второй ракеткой мира в женском одиночном разряде. С сентября по ноябрь 2023 года она возглавляла рейтинга WTA. Азаренко была первой ракеткой мира с января 2012 по февраль 2013 года. На Олимпийский Играх 2012 года в Лондоне она выиграла золото в миксте (вместе с Максимом Мирным) и бронзу в одиночном разряде.