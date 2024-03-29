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16:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Рублев — об Олимпиаде: С большой долей вероятности я поеду

Олимпийский чемпион в миксте, российский теннисист Андрей Рублев рассказал, поедет ли на Игры в Париже и в каком разряде примет участие.

Источник: Reuters

— 8 марта было официально объявлено, что российских теннисистов допустят до Олимпиады в Париже. Вы, уже будучи олимпийским чемпионом в миксте, хотите туда поехать?

— Да. Если, даст Бог, все останется так, как есть на сегодня, и мы сможем играть, а у меня все будет нормально со здоровьем и в физическом плане — то с очень большой долей вероятности я поеду. В каких разрядах? В одиночке точно, по другим не знаю, поскольку ни с кем пока мы это не обсуждали.

— Не было каких-то звонков, давления, что не стоит ехать без флага и гимна?

— В моем случае пока ничего такого не было, — приводит слова Рублева «Спорт-Экспресс».

Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой завоевал золото Олимпийских игр в Токио.

В текущем сезоне 26-летний теннисист занимает шестое место в мировом рейтинге. На турнире серии «Мастерс», который проходит в Майами, Рублев неожиданно уступил чеху Томашу Махачу во втором круге соревнований.

Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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