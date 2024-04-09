Александр Зверев: Устал от вопросов о форме, я пятая ракетка мира

В 2022 году по ходу матча ½ финала на «Ролан Гаррос» против испанца Рафаэля Надаля немецкий теннисист получил травму голеностопа. Медицинское обследование показало, что Зверев порвал сразу три боковые связки. Спортсмен вернулся в тур в начале 2023 года.

«Честно говоря, устал от вопросов о моей форме. Очень часто их получаю. Я пятая ракетка мира. Не думаю, что пятое место в мире — это показатель плохого тенниса. Я на правильном пути. Прохожу в более поздние стадии турниров, моя стабильность на крупных соревнованиях говорит сама за себя», — приводит слова Зверева Eurosport.

18 марта Зверев выбил из топ-5 рейтинга АТР россиянина Андрея Рублева. На прошедших турнирах серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами Зверев дошел до ¼ и ½ финала соответственно. Полуфинальный матч в Майами с болгарином Григором Димитровым стал для немца 17-м на турнирах серии «Мастерс». Больше лишь у трех действующих игроков. Новак Джокович выходил в полуфиналы серии «Мастерс» 76 раз, такой же результат у испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Третьим по данному показателю является Энди Маррей, на его счету 33 полуфинальных матча.

Во втором круге турнира в Монте-Карло Зверев сыграет с 44-й ракеткой мира австрийским теннисистом Себастьяном Офнером.