Роман Сафиуллин проиграл Джоковичу на «Мастерсе» в Монте-Карло

41-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло с разгромным счетом проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу из Сербии — 6:1, 6:2.

Это вторая встреча спортсменов на корте. Осенью 2022 года сербский теннисист выиграл в двух сетах в полуфинале турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве. Теперь счёт по личным встречам — 2−0 в пользу Джоковича.

В следующем раунде Джокович сыграет с победителем пары Артюр Фис (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).

Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет 5 950 575 евро.

36-летний сербский теннисист Новак Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (более 400). Рекордсмен по количеству сезонов (восемь), завершенных в статусе первой ракетки мира. Рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24.