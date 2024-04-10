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14:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Рублев неожиданно уступил на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Шестая ракетка мира из России Андрей Рублев не смог защитить завоеванный в 2023 году титул.

Источник: Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл австралийцу Алексею Попырину во втором круге на проходящем на грунтовом покрытии турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Попырина, который является 46-й ракеткой мира. Для Рублева этот матч был первым на турнире.

Стартовавший со второго круга Рублев являлся действующим победителем турнира. В финале турнира 2023 года россиянин обыграл представителя Дании Хольгера Руне.

В третьем круге Попырин сыграет с победителем матча между соотечественником Алексом Де Минауром (11-я строчка в мировом рейтинге) и нидерландцем Таллоном Грикспуром.

Также 10 апреля во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло сыграют еще двое представителей России. Четвертый номер рейтинга ATP Даниил Медведев сразится с Гаэлем Монфисом из Франции, а Карен Хачанов (17-я ракетка мира) играет с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Накануне другой российский теннисист Роман Сафиуллин во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло с разгромным счетом проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу из Сербии — 6:1, 6:2. 36-летний серб Новак Джокович является обладателем нескольких рекордов в теннисе.

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