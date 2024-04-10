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14:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Испанский теннисист Алькарас дисквалифицирован на 15 лет

Испанский теннисист Аарон Кортес Алькарас получил 15-летнюю дисквалификацию за организации договорных матчей. Об этом сообщает официальный сайт Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Источник: Reuters

29-летний испанец признался в 35 нарушениях в период с 2016 по 2018 год. В их число входят подтасовка результатов соревнований, получение денег за эту деятельность, несообщение о коррупционных действиях, ставки на теннис и взятки официальным лицам в обмен на место в wild card.

Алькарас полностью сотрудничал со следствием, благодаря чему сумел избежать пожизненной дисквалификации. Испанец также будет оштрафован на 75 тыс. долларов, однако заплатит лишь четверть от этой суммы. Остальная сумма штрафа предусмотрена в качестве условного наказания.

Дисквалификация Алькараса будет отсчитываться от 27 марта 2024 года. Он сможет вернуться в теннис не раньше марта 2039 года, когда ему исполнится 44 года. В течение периода дисквалификации ему запрещается играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия, разрешенные или санкционированные членами ITIA (в том числе ATP и WTA) или любой национальной ассоциации.

Алькарас начал выступать в 2011 году. Всю свою карьеру он провел на турнирах уровня ITF. За семь лет он провел 262 матча, в которых одержал 118 побед, заработав за это время 21,8 тыс. долларов призовых. Его наилучшим достижением было 955-е место в рейтинге АТР.

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