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15:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

В третьем круге Карен Хачанов может сыграть с другим представителем России — Даниилом Медведвым.

Источник: Reuters

Во втором круге турнира ATP серии «Мастерс» в Монте-Карло. 27-летний россиянин Карен Хачанов, посеянный под 15-м номером, победил аргентинца Франсиско Серундоло, 22-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Следующим соперником Хачанова будет победитель пары Даниил Медведев (Россия) — Гаэль Монфис (Франция).

Хачанов лишь в третий раз в карьере дошел в Монте-Карло до третьего круга, дальше на этом турнире он не проходил.

В прошлом году титул в Монте-Карло на грунтовом покрытии завоевал россиянин Андрей Рублев, который сенсационно в первом своем матче в 2024 году уступил представителю Австралии Алексею Попырину.

Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Призовой фонд соревнований составляет 5,95 миллионов евро.

Серию «Мастерс» составляют девяти теннисных турниров, которые проводятся Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) в течение года по всему миру. Категория является второй по престижности в мужском теннисе после Турниров Большого шлема. В настоящий момент в серию «Мастерс», помимо Монте-Карло, входят турниры в американских Индиан-Уэллсе, Майами и Цинциннати, Канаде (Монреаль или Торонто), Мадриде, Риме, Париже и Шанхае.

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