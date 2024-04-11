Хачанов выбил Медведева с «Мастерса» в Монте-Карло

Встреча российских спортсменов закончилась победой Хачанова в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. Для него этот выигрыш стал пятым в карьере над игроком из топ-5. Теннисисты встречались между собой в седьмой раз. До этого Хачанов сумел одержать победу лишь однажды — в 2018 году он переиграл Медведева в полуфинале Кубка Кремля. После они сыграли между собой четыре раза, последний — в четвертьфинале турнира в Австрии в октябре 2023 года.