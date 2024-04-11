Хачанов выбил Медведева с «Мастерса» в Монте-Карло
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл соотечественника Даниила Медведева в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл соотечественника Даниила Медведева в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
Встреча российских спортсменов закончилась победой Хачанова в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. Для него этот выигрыш стал пятым в карьере над игроком из топ-5. Теннисисты встречались между собой в седьмой раз. До этого Хачанов сумел одержать победу лишь однажды — в 2018 году он переиграл Медведева в полуфинале Кубка Кремля. После они сыграли между собой четыре раза, последний — в четвертьфинале турнира в Австрии в октябре 2023 года.
В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло 27-летний Хачанов сыграет с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).
Карен Хачанов остался единственным представителем из России на этом турнире. Прошлогодний чемпион «Мастерса» в Монте-Карло Андрей Рублев сенсационно проиграл австралийцу Алексею Попырину во втором круге соревнований. В финале турнира 2023 года Рублев обыграл представителя Дании Хольгера Руне.
Накануне другой российский теннисист Роман Сафиуллин во втором круге грунтового турнира с разгромным счетом уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу из Сербии — 6:1, 6:2.