Мирра Андреева прокомментировала работу с новым тренером
16-летняя теннисистка Мирра Андреева рассказала о сотрудничестве с чемпионкой Уимблдона-1994, а ныне тренером Кончитой Мартинес.
16-летняя теннисистка Мирра Андреева рассказала о сотрудничестве с чемпионкой Уимблдона-1994, а ныне тренером Кончитой Мартинес.
«Пока все хорошо. Мне это нравится, надеюсь, ей тоже. Посмотрим, как все пройдет, а потом будем решать, какие турниры проводить дальше. Я не могу сказать, что есть какие‑то особые аспекты, над которыми мы работаем. Но первое, что мы тренировали, — это резаный удар. Мартинес хорошо разбирается в этом. Она рассказала мне несколько приемов, и я стараюсь использовать их, когда у меня есть время и хорошая возможность на корте», — приводит слова Андреевой пресс‑служба WTA.
Андреева вернулась на корт после того, как проиграла в матче первого круга на турнире в Индиан-Уэллсе. Позднее она снялась с «Мастерса» в Майами из-за травмы запястья.
«Сейчас с запястьем все хорошо. Мы проделали большую работу с моими физиотерапевтами, и теперь я не чувствую боли или дискомфорта», — добавила российская теннисистка.
Вчера, на грунтовом турнире во французском Руане в матче первого круга Андреева обыграла представительницу Аргентины Надю Подороску в двух сетах со счетом 6:1, 6:3.
Во втором круге Мирра Андреева сыграет с победительницей встречи Фиона Ферро (Франция) — Элина Аванесян (Россия).
Андреева занимает 43-ю строчку в рейтинге WTA. В прошлом сезоне она совершила внушительный рывок, поднявшись на 359 позиций и была признана ассоциацией новичком года.