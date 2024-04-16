Мирра Андреева прокомментировала работу с новым тренером

«Пока все хорошо. Мне это нравится, надеюсь, ей тоже. Посмотрим, как все пройдет, а потом будем решать, какие турниры проводить дальше. Я не могу сказать, что есть какие‑то особые аспекты, над которыми мы работаем. Но первое, что мы тренировали, — это резаный удар. Мартинес хорошо разбирается в этом. Она рассказала мне несколько приемов, и я стараюсь использовать их, когда у меня есть время и хорошая возможность на корте», — приводит слова Андреевой пресс‑служба WTA.