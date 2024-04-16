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16:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Аванесян вышла во второй круг турнира в Руане

Российская теннисистка Элина Аванесян во втором круге сыграет с соотечественницей Миррой Андреевой.

Источник: Reuters


Элина Аванесян в турнира категории WTA 250 во французском Руане, призовой фонд которого составляет более 230 тысяч евро. обыграла представительницу Франции Фиону Ферро со счетом 6:2, 1:6, 7:5.

Занимающая 67-ю строчку рейтинга WTA Элина Аванесян во втором круге сыграет с Миррой Андреевой, которая ранее обыграла представительницу Аргентины Надю Подороску в двух сетах со счетом 6:1, 6:3. Мирра Андреева занимает 43-ю строчку в рейтинге WTA. В прошлом сезоне она совершила внушительный рывок, поднявшись на 359 позиций и была признана ассоциацией новичком года.

Недавно 16-летняя россиянка сменила тренера и стала работать с испанкой Кончитой Мартинес. Экс-вторая ракетка мира имеет на своем счету победу на Уимблдоне-1994 и выход в финал на Открытом чемпионате Австралии 1998 года и «Ролан Гаррос» 2000 года. Ранее Мирра работала с Жаном-Рене Лиснаром и Кириллом Крюковым.

В другом матче турнира в Руане россиянка Анна Блинкова (45-я ракетка мира) не сумела обыграть сербку Наталью Стеванович — 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (2:7). Теннисистки провели на корте более трех часов. В третьем сете Блинкова не реализовала тройной матчбол.

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