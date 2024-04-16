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18:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Рублев вылетел с турнира в Барселоне, проиграв 87-й ракетке мира

Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий восьмую строчку в рейтинге АТР, уступил в матче второго круга на грунтовом турнире в Барселоне.

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Рублев проиграл американцу Брэндону Накашиме, который располагается на 87-м месте мирового рейтинга, в двух сетах со счетом 4:6, 6:7 (6:8). Это поражение стало для российского теннисиста четвертым подряд. Ранее он проиграл в третьем круге на турнире в американском Индиан-Уэллсе, а затем — в своих первых матчах на «Мастерсах» в Майами и в Монте-Карло. Из-за этого Рублев опустился на восьмое место в рейтинге АТР.

Сегодня стало известно, что россиянин Карен Хачанов снялся с турнира в Барселоне. Вместо Хачанова на соревнованиях сыграет итальянский теннисист Андреа Вавассори. В матче второго круга он сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

После матча Рублев — Накашима на корт выйдут испанец Рафаэль Надаль и итальянец Флавио Коболли. Ранее Надаль снялся с «Мастерса» в Монте-Карло из-за проблем со спиной. Последний официальный матч испанец провел 5 января на турнире в Брисбене. Затем он отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии. 3 марта Надаль сыграл в выставочном матче в Лас-Вегасе против соотечественника Карлоса Алькараса.

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