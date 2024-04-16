Рублев вылетел с турнира в Барселоне, проиграв 87-й ракетке мира

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241187&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Рублев проиграл американцу Брэндону Накашиме, который располагается на 87-м месте мирового рейтинга, в двух сетах со счетом 4:6, 6:7 (6:8). Это поражение стало для российского теннисиста четвертым подряд. Ранее он проиграл в третьем круге на турнире в американском Индиан-Уэллсе, а затем — в своих первых матчах на «Мастерсах» в Майами и в Монте-Карло. Из-за этого Рублев опустился на восьмое место в рейтинге АТР.

Сегодня стало известно, что россиянин Карен Хачанов снялся с турнира в Барселоне. Вместо Хачанова на соревнованиях сыграет итальянский теннисист Андреа Вавассори. В матче второго круга он сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

После матча Рублев — Накашима на корт выйдут испанец Рафаэль Надаль и итальянец Флавио Коболли. Ранее Надаль снялся с «Мастерса» в Монте-Карло из-за проблем со спиной. Последний официальный матч испанец провел 5 января на турнире в Брисбене. Затем он отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии. 3 марта Надаль сыграл в выставочном матче в Лас-Вегасе против соотечественника Карлоса Алькараса.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241039&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.