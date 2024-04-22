Рафаэль Надаль сыграет на Кубке Лейвера

«Я очень рад, что буду играть на Кубке Лейвера в Берлине за команду Европы. У меня остались особенные воспоминания о турнире, в том числе эмоции от игры в Лондоне два года назад вместе с Роджером в последний раз.



На данном этапе моей карьеры я хочу выходить на корт и использовать каждую предоставленную мне возможность. Работа в команде — это всегда невероятный опыт, и мне всегда это нравилось. С нетерпением жду поездки в Берлин, чтобы помочь команде Европы выиграть Кубок Лейвера», — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.