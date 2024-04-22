Рафаэль Надаль сыграет на Кубке Лейвера
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вошел в состав команды Европы на Кубок Лейвера, который пройдет в этом году в Берлине, сообщает пресс-служба турнира.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вошел в состав команды Европы на Кубок Лейвера, который пройдет в этом году в Берлине, сообщает пресс-служба турнира.
Ранее в состав команды Европы вошли россиянин Даниил Медведев, испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев.
«Я очень рад, что буду играть на Кубке Лейвера в Берлине за команду Европы. У меня остались особенные воспоминания о турнире, в том числе эмоции от игры в Лондоне два года назад вместе с Роджером в последний раз.
На данном этапе моей карьеры я хочу выходить на корт и использовать каждую предоставленную мне возможность. Работа в команде — это всегда невероятный опыт, и мне всегда это нравилось. С нетерпением жду поездки в Берлин, чтобы помочь команде Европы выиграть Кубок Лейвера», — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.
«Рафа — абсолютная легенда нашего спорта, настоящий чемпион во всех смыслах этого слова. Это мой последний год в качестве капитана. Включить его в команду Европы в этом году было моей целью, и я очень рад, что он принял мое приглашение и будет с нами в Берлине», — сказал капитан команды Европы, бывшая первая ракетка мира швед Бьорн Борг.
Кубок Лейвера в этом году пройдет с 20 по 22 сентября. В прошлом году победителем стала команда мира, в состав команды Европы входил россиянин Андрей Рублев.