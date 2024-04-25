Самсонова обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Мадриде

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241273&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянка Людмила Самсонова победила японку Наоми Осаку в матче второго круга турнира WTA в Мадриде, проходящего на грунтовом покрытии.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 7:5 в пользу Самсоновой (17-я ракетка мира). Осака выступала на турнире по защищенному рейтингу. В третьем круге россиянка сыграет с Мэдисон Киз, занимающей 20-ю строчку мирового рейтинга. В карьере американки есть выход в финала турнира Большого шлема — на Открытом чемпионате США в 2017 году.

На счету 25-летней Людмилы Самсоновой четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды Самсонова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг. С 2014 по 2018 год Людмила на международных соревнованиях представляла на соревнованиях Италию.

26-летняя Наоми Осака является 197-й ракеткой мира. В 2019 году японка 25 недель возглавляла рейтинг WTA. На ее счету семь побед на турнирах под эгидой организации. Осака четыре раза становилась победительницей турниров Большого шлема — она по два раза выигрывала Australian Open (2019, 2021) и US Open (2018, 2020). Сезон 2023 года спортсменка пропустила из-за беременности.