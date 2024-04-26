Андрей Рублев вышел в третий круг турнира в Мадриде

Во втором круге проходящего на грунтовом покрытии турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде 26-летний россиянин победил аргентинца Факундо Багниса, 136-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:4.

Рублев посеян на турнире под седьмым номером и начинал турнир в Мадриде сразу со второго круга. Его следующим соперником будет победитель пары Цзюнчэн Шан (Китай) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

До матча с Багнисом Рублев проиграл четыре матча подряд, не сумев выиграть ни одного сета. Россиянин проиграл в Индиан-Уэллсе представителю Чехии Иржи Легечке, в Майами — другому чеху — Томашу Махачу, в Монте-Карло — Алесею Попырину из Австралии, а в Барселоне — американцу Брэндону Накашиме,

Андрей Рублев после матча рассказал о своей серии поражений.

«Не знаю, в чем была разница. С начала недели я чувствовал, что хорошо тренируюсь и играю. Я был более расслабленным. Подумал: “Хорошо, может быть, я наконец выиграю один матч”. И это произошло», — сказал Рублев после матча.

Грунтовый «Мастерс» в Мадриде завершится 5 мая. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. Россиянин выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году на Олимпийских играх в Токио Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой завоевал золотую медаль в миксте, а в составе российской команды выигрывал Кубок Дэвиса и Кубок ATP.