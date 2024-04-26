Мирра Андреева установила новый рекорд на турнирах WTA-1000

По информации Opta, Андреева одержала седьмую победу на турнирах категории WTA-1000 — второй по престижности после Большого шлема. Это рекордный показатель среди теннисисток в возрасте до 17 лет. Ранее рекорд принадлежал американке российского происхождения Аманде Анисимовой (6).

В следующем раунде соревнований Мирра Андреева встретится с победительницей противостояния между чешкой Маркетой Вондроушовой и американкой Шелби Роджерс. Турнир в Мадриде завершится 4 мая.

Андреева занимает 43-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде. В прошлом сезоне она совершила внушительный рывок в рейтинге на 359 позиций и была признана ассоциацией новичком года. На ее счету три победы в основной сетке турнира WTA-1000 в Мадриде и еще две — в Пекине.

В воскресенье, 29 апреля, Андреевой исполнится 17 лет. Она является самой молодой теннисисткой в топ-100 рейтинга WTA.