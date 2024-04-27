Елена Веснина проиграла в своем первом матче с 2021 года

Возобновившая карьеру россиянка Елена Веснина проиграла в своем первом матче после возвращения на корт на теннисном турнире в Мадриде.

В матче первого круга парного разряда Веснина в паре с хорваткой Донной Векич уступили американскому дуэту Кэролайн Долхайд — Дезире Кравчик со счетом 2:6, 1:6. В следующем круге Долхайд и Кравчик сыграют с россиянкой Людмилой Самсоновой и итальянкой Лючией Бронцетти.

Веснина объявила о возобновлении карьеры 28 декабря 2023 года, но из-за травмы ахилла смогла провести первый матч только в апреле.