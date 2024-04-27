Елена Веснина проиграла в своем первом матче с 2021 года
Последний раз россиянка выходила на корт на Олимпийских играх в Токио, где вместе с Асланом Карацевым стала серебряным призером в миксте.
Последний раз россиянка выходила на корт на Олимпийских играх в Токио, где вместе с Асланом Карацевым стала серебряным призером в миксте.
Возобновившая карьеру россиянка Елена Веснина проиграла в своем первом матче после возвращения на корт на теннисном турнире в Мадриде.
В матче первого круга парного разряда Веснина в паре с хорваткой Донной Векич уступили американскому дуэту Кэролайн Долхайд — Дезире Кравчик со счетом 2:6, 1:6. В следующем круге Долхайд и Кравчик сыграют с россиянкой Людмилой Самсоновой и итальянкой Лючией Бронцетти.
Веснина объявила о возобновлении карьеры 28 декабря 2023 года, но из-за травмы ахилла смогла провести первый матч только в апреле.
Елене Весниной 37 лет. В паре с Екатериной Макаровой она становилась чемпионкой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Вместе с Макаровой Веснина также побеждала в парном разряде на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и Открытом чемпионате США. А вместе с бразильцем Бруно Соарешем — в миксте на Открытом чемпионате Австралии. Лучшее достижение спортсменки на турнирах Большого шлема в одиночном разряде — выход в полуфинал Уимблдона в 2016 году.