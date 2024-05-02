Андреева назвала условие, при котором смогла бы пройти Соболенко

«По крайней мере, я выиграла здесь на одну игру больше, чем в прошлом году. Арина оказывала большое давление с задней линии. В начале было немного сложно найти ритм. Я чувствовала, что во втором сете мне удалось немного сориентироваться, но этого все равно было недостаточно. Если бы мы играли до победы в трех сетах, как у мужчин. то я могла бы рассчитывать на победу, но мы играли до двух побед», — сказала Андреева.
Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой удалось выйти в четвертьфинал на этом турнире. В минувший понедельник ей исполнилось 17 лет. До своего 17-летия россиянка одержала семь побед на турнирах WTA-1000, что стало новым рекордом в истории женского тенниса.
В прошлом сезоне Андреева дошла до ⅛ финала турнира в Мадриде, где также уступила Арине Соболенко (3:6, 1:6), которая в итоге стала чемпионкой турнира.
В полуфинале Соболенко сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. В другом полуфинале сыграют первая ракетка мира Ига Швентек из Польши и американка Мэдисон Киз.
Турнир в Мадриде завершится 5 мая. Его призовой фонд составляет более 8,7 млн долларов.