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08:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Андреева назвала условие, при котором смогла бы пройти Соболенко

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение от второй ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси (1:6, 4:6) в четвертьфинале турнира WTA-100 в Мадриде. Об этом сообщает Punto de Break.

Источник: AFP 2023

«По крайней мере, я выиграла здесь на одну игру больше, чем в прошлом году. Арина оказывала большое давление с задней линии. В начале было немного сложно найти ритм. Я чувствовала, что во втором сете мне удалось немного сориентироваться, но этого все равно было недостаточно. Если бы мы играли до победы в трех сетах, как у мужчин. то я могла бы рассчитывать на победу, но мы играли до двух побед», — сказала Андреева.

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой удалось выйти в четвертьфинал на этом турнире. В минувший понедельник ей исполнилось 17 лет. До своего 17-летия россиянка одержала семь побед на турнирах WTA-1000, что стало новым рекордом в истории женского тенниса.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Андреева дошла до ⅛ финала турнира в Мадриде, где также уступила Арине Соболенко (3:6, 1:6), которая в итоге стала чемпионкой турнира.

В полуфинале Соболенко сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. В другом полуфинале сыграют первая ракетка мира Ига Швентек из Польши и американка Мэдисон Киз.

Турнир в Мадриде завершится 5 мая. Его призовой фонд составляет более 8,7 млн долларов.

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