Андреева назвала условие, при котором смогла бы пройти Соболенко

«По крайней мере, я выиграла здесь на одну игру больше, чем в прошлом году. Арина оказывала большое давление с задней линии. В начале было немного сложно найти ритм. Я чувствовала, что во втором сете мне удалось немного сориентироваться, но этого все равно было недостаточно. Если бы мы играли до победы в трех сетах, как у мужчин. то я могла бы рассчитывать на победу, но мы играли до двух побед», — сказала Андреева.