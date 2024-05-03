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14:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Риме из-за травмы

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас снялся с турнира серии «Мастерс» в Риме из-за повреждения предплечья.

Источник: Reuters

«Я почувствовал дискомфорт в руке. Сегодня я сдал анализы и обнаружил отек мышц — следствие последней травмы. К сожалению, я не смогу сыграть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть на 100% без боли», — написал спортсмен в одной из соцсетей.

Ранее Алькарас снялся с соревнований в Монте-Карло и Барселоне из-за проблем с левой рукой и мышцами спины.

На проходящем «Мастерсе» в Мадриде в среду, 1 мая, Алькарас уступил россиянину Андрею Рублеву в четвертьфинале со счетом 6:4, 3:6, 2:6. За выход в финал турнира Рублев поборется с американцем Тейлором Фрицем. Матч пройдет сегодня, 3 мая.

Также с соревнований в Мадриде снялись вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер из-за травмы бедра и российский теннисист Даниил Медведев. Медведев не смог закончить матч ¼ финала против чеха Иржи Легечки.

Турнир серии «Мастерс» в Риме пройдет с 8 по 19 мая. Его общий призовой фонд составит около €8 млн. Действующим победителем соревнований является Даниил Медведев. В прошлом году в решающем матче он обыграл датчанина Хольгера Руне.

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