Циципас рассказал, что жалеет о конфликте с Даниилом Медведевым
Между теннисистами неоднократно возникали конфликтные ситуации начиная с 2018 года.
Между теннисистами неоднократно возникали конфликтные ситуации начиная с 2018 года.
Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что жалеет о конфликтных ситуациях, которые у него происходили с россиянином Даниилом Медведевым.
«Не скажу, что мы много разговариваем, но отношения лучше, чем были годы назад, мы оба оставили позади то, что происходило. В свое время в Майами во время нашей игры, по-моему, в 2018 году, случился странный инцидент: при ударе я задел сетку и еще через три удара выиграл тот розыгрыш, Даниил захотел, чтобы я извинился. Я был очень рассержен, когда он об этом попросил, поскольку это мое дело — извиняться или нет, это создало напряжение в конце того гейма, который я проиграл. Сейчас, столкнувшись с подобной ситуацией, повел бы себя совсем иначе, а тогда, только дебютировав в туре, был по-спортивному очень злой и заводился даже от того, что не требовало такой реакции», — приводит слова Циципаса «Спорт-Экспресс».
«После игры у сетки я сказал Медведеву плохие вещи, о которых сейчас жалею. Но у меня было ощущение, что он хотел создать проблемы во время игры. Я к тому времени с таким почти не сталкивался и счел это очень токсичным с его стороны», — добавил греческий теннисист.
Стефанос Циципас сын советской теннисистки Юлии Сальниковой. Его дед Сергей Сальников выступал за московский «Спартак» с 1946-го по 1949 год и 1955-го по 1960 год. В 1956 году в составе сборной СССР Сальников выиграл золото Олимпийских игр в Мельбурне.
Циципас занимает восьмую строчку рейтинга ATP, Даниил Медведев находится на четвертом месте. Возглавляет мировой рейтинг серб Новак Джокович.