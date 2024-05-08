Циципас рассказал, что жалеет о конфликте с Даниилом Медведевым

«Не скажу, что мы много разговариваем, но отношения лучше, чем были годы назад, мы оба оставили позади то, что происходило. В свое время в Майами во время нашей игры, по-моему, в 2018 году, случился странный инцидент: при ударе я задел сетку и еще через три удара выиграл тот розыгрыш, Даниил захотел, чтобы я извинился. Я был очень рассержен, когда он об этом попросил, поскольку это мое дело — извиняться или нет, это создало напряжение в конце того гейма, который я проиграл. Сейчас, столкнувшись с подобной ситуацией, повел бы себя совсем иначе, а тогда, только дебютировав в туре, был по-спортивному очень злой и заводился даже от того, что не требовало такой реакции», — приводит слова Циципаса «Спорт-Экспресс».