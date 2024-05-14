Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Риме

Хачанов в двух сетах проиграл чилийцу Алехандро Табило со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (10:12). В обеих партиях победитель сета определялся на тай-брейке. В предыдущем круге чилиец победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича, также в двух сетах. В четвертьфинале Табило сыграет с победителем встречи между китайцем Чжан Чжичжэнем и бразильцем Тьяго Монтейро.

Напомним, Хачанов впервые вышел в ⅛ финала «Мастерса» в Риме. Он занимает 18-е место в мировом рейтинге.

На турнире в Риме в мужской сетке турнира из россиян остался только Даниил Медведев. Вчера, 13 мая, в матче третьего круга он обыграл серба Хамада Меджедовича со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5. С учетом прошлого сезона Медведев выиграл восьмой матч подряд в столице Италии.

Сегодня, 14 мая, действующий победитель «Мастерса» в Риме Медведев сыграет с американцем Томми Полом. 28-летний россиянин выиграл у Пола все три предыдущие встречи, в том числе на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в этом году.