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08:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Даниил Медведев потерял четвертую строчку в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Источник: Reuters

Первая ракетка России Даниил Медведев потерял одну позицию и опустился на пятую строчку, пропустив вперед новоиспеченного чемпиона «Мастерса» в Риме немца Александра Зверева. Россиянин побеждал в Риме годом ранее, а в этом году не смог пройти дальше четвертого круга и не сумел защитить рейтинговые очки.

Андрей Рублев остался на шестом месте, Карен Хачанов сохранил за собой на 18-ю строчку. В топ-100 мирового рейтинга также продолжают оставаться россияне Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев.

Лидером по-прежнему остается серб Новак Джокович. На второй строчке итальянец Янник Синнер, на третьей — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 20 мая:

  1. (1). Новак Джокович (Сербия) — 9860 очков;
  2. (2). Янник Синнер (Италия) — 8770;
  3. (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7300;
  4. (5). Александр Зверев (Германия) — 6345;
  5. (4). Даниил Медведев (Россия) — 6295;
  6. (6). Андрей Рублев (Россия) — 4700;
  7. (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4185;
  8. (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3885;
  9. (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3700;
  10. (10). Григор Димитров (Болгария) — 3615…
    18. (18). Карен Хачанов (Россия) — 2090…
    40. (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1081…
    57. (63). Павел Котов (Россия) — 849…
    82. (86). Аслан Карацев (Россия) — 705…

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