Даниил Медведев потерял четвертую строчку в рейтинге АТР
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.
Первая ракетка России Даниил Медведев потерял одну позицию и опустился на пятую строчку, пропустив вперед новоиспеченного чемпиона «Мастерса» в Риме немца Александра Зверева. Россиянин побеждал в Риме годом ранее, а в этом году не смог пройти дальше четвертого круга и не сумел защитить рейтинговые очки.
Андрей Рублев остался на шестом месте, Карен Хачанов сохранил за собой на 18-ю строчку. В топ-100 мирового рейтинга также продолжают оставаться россияне Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев.
Лидером по-прежнему остается серб Новак Джокович. На второй строчке итальянец Янник Синнер, на третьей — испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг АТР от 20 мая: