Даниил Медведев потерял четвертую строчку в рейтинге АТР

Первая ракетка России Даниил Медведев потерял одну позицию и опустился на пятую строчку, пропустив вперед новоиспеченного чемпиона «Мастерса» в Риме немца Александра Зверева. Россиянин побеждал в Риме годом ранее, а в этом году не смог пройти дальше четвертого круга и не сумел защитить рейтинговые очки.