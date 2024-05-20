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10:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Дарья Касаткина покинула топ-10 чемпионской гонки WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина опустилась на одну позицию в чемпионской гонке WTA, обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

Источник: AP 2023

Касаткина занимает 11-е место, она пропустила вперед представительницу Греции Марию Саккари. Лидирует в чемпионской гонке WTA польская теннисистка Ига Свентек, выигравшая два турнира подряд в Мадриде и Риме. Финалистка соревнований в столице Италии белоруска Арина Соболенко обошла Елену Рыбакину, выступающую за Казахстан, и теперь занимает вторую строчку.

Восемь лучших теннисисток-одиночниц и восемь пар по итогам сезона примут участие в Итоговом турнире WTA, который проходит в конце года и является финальным соревнованием для спортсменок. C 2024 по 2026 год турнир пройдет в Саудовской Аравии. Соглашение с Федерацией тенниса Саудовской Аравии обеспечит рекордный призовой фонд в размере $15,25 млн в этом году с последующим увеличением в 2025 и 2026 годах.

Итоговый турнир пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде. В прошлом году соревнования принимал мексиканский Канкун. Победительницей Итогового турнира 2023 года стала Ига Свентек.

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