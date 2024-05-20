Дарья Касаткина покинула топ-10 чемпионской гонки WTA

Касаткина занимает 11-е место, она пропустила вперед представительницу Греции Марию Саккари. Лидирует в чемпионской гонке WTA польская теннисистка Ига Свентек, выигравшая два турнира подряд в Мадриде и Риме. Финалистка соревнований в столице Италии белоруска Арина Соболенко обошла Елену Рыбакину, выступающую за Казахстан, и теперь занимает вторую строчку.

Восемь лучших теннисисток-одиночниц и восемь пар по итогам сезона примут участие в Итоговом турнире WTA, который проходит в конце года и является финальным соревнованием для спортсменок. C 2024 по 2026 год турнир пройдет в Саудовской Аравии. Соглашение с Федерацией тенниса Саудовской Аравии обеспечит рекордный призовой фонд в размере $15,25 млн в этом году с последующим увеличением в 2025 и 2026 годах.