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13:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Арина Соболенко показала своего нового бойфренда

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко перестала скрывать свои отношения бразильским бизнесменом греческого происхождения Георгиосом Франгулисом.

Источник: AFP 2023

В минувшее воскресенье пара приехала на Гран-при Эмилии-Романьи, где посетила боксы американской команды «Хаас». Позднее 26-летняя теннисистка репостнула в соцсетях видео из официального профиля Формулы-1, на котором было запечатлено, как она целует Франгулиса.

Георгиосу Франгулису 34 года. Он является совладельцем компании Oakberry, производящей продукты здорового питания. В начале года Соболенко стала рекламным лицом этого бренда. Известно, что Франгулис женат, хотя, по слухам, собирается разводиться со своей нынешней супругой.

В субботу Соболенко опубликовала в соцсетях фотографию с ужина после поражения от Иги Швентек (2:6, 3:6) в финале турнира WTA-1000 в Риме. Помимо членов ее команды на фото присутствовал Франгулис, который держал теннисистку за руку.

Ранее Соболенко состояла в отношениях с белорусским хоккеистом и тренером Константином Кольцов. Об их отношениях стало известно в 2020 году, когда жена спортсмена Юлия публично сообщила о разводе. 18 марта Кольцов трагически погиб в Майами, выпав с балкона отеля. Ему было 42 года. Позднее Соболенко сообщила, что на момент его гибели они уже не состояли в отношениях.

Через неделю Соболенко предстоит выступить на одном из турниров «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», который пройдет в Париже с 26 мая по 8 июня.

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