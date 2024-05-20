Арина Соболенко показала своего нового бойфренда
Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко перестала скрывать свои отношения бразильским бизнесменом греческого происхождения Георгиосом Франгулисом.
Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко перестала скрывать свои отношения бразильским бизнесменом греческого происхождения Георгиосом Франгулисом.
В минувшее воскресенье пара приехала на Гран-при Эмилии-Романьи, где посетила боксы американской команды «Хаас». Позднее 26-летняя теннисистка репостнула в соцсетях видео из официального профиля Формулы-1, на котором было запечатлено, как она целует Франгулиса.
Георгиосу Франгулису 34 года. Он является совладельцем компании Oakberry, производящей продукты здорового питания. В начале года Соболенко стала рекламным лицом этого бренда. Известно, что Франгулис женат, хотя, по слухам, собирается разводиться со своей нынешней супругой.
В субботу Соболенко опубликовала в соцсетях фотографию с ужина после поражения от Иги Швентек (2:6, 3:6) в финале турнира WTA-1000 в Риме. Помимо членов ее команды на фото присутствовал Франгулис, который держал теннисистку за руку.
Ранее Соболенко состояла в отношениях с белорусским хоккеистом и тренером Константином Кольцов. Об их отношениях стало известно в 2020 году, когда жена спортсмена Юлия публично сообщила о разводе. 18 марта Кольцов трагически погиб в Майами, выпав с балкона отеля. Ему было 42 года. Позднее Соболенко сообщила, что на момент его гибели они уже не состояли в отношениях.
Через неделю Соболенко предстоит выступить на одном из турниров «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», который пройдет в Париже с 26 мая по 8 июня.