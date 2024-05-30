Анастасия Потапова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 в пользу российской спортсменки. Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты.

В третьем круге 23-летняя Потапова встретится с победительницей встречи между китаянкой Ван Синьюй и представительницей Болгарии Викторией Томовой.

Потапова занимает 41-е место в мировом рейтинге. В ее активе две победы на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

Второй в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» проходит на грунтовых кортах Парижа и завершится 9 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет более €53,4 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек.