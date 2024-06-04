Джокович может сняться с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена
Первая ракетка мира Новак Джокович не исключил, что из-за травмы может досрочно завершить свое выступление на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Об этом сообщает France24.
Первая ракетка мира Новак Джокович не исключил, что из-за травмы может досрочно завершить свое выступление на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Об этом сообщает France24.
Накануне 37-летний теннисист одержал тяжелую победу над аргентинцем Франсиско Черундоло (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3). Матч продолжался более четырех с половиной часов. Во втором сете Джокович повредил колено и несколько раз брал медицинский перерыв. Также серб жаловался судье на вышке и супервайзеру на качество корта.
«Может быть, я был в трех или четырех очках от поражения в этом матче. Я не знаю, как я выиграл этот матч. Сложно предположить, что произойдет завтра или послезавтра, смогу ли я выйти на корт и сыграть. Я надеюсь на это. Посмотрим, что будет», — сказал Джокович после матча.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Джокович должен сыграть с седьмой ракеткой мира, норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдет в среду, 5 июня.
Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет 53,4 млн евро. Джокович является действующим победителем турнира, обыграв в прошлогоднем финале Рууда (7:6, 6:3, 7:5).