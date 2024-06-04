Стала известна первая пара полуфиналисток «Ролан Гаррос»

В первом четвертьфинальном матче дня 20-летняя Гауфф обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 6:3. Она стала третьей американкой в возрасте до 21 года, выходившей в полуфинал «Ролан Гаррос» более одного раза. Ранее двукратными полуфиналистками одного из четырех в турниров Большого шлема в одиночном разряде в возрасте до 21 года становились Крис Эверт и Андреа Йегер.

Во втором четвертьфинале представительница Польши Ига Свентек обыграла чешку Маркету Вондроушову, повесив ей «баранку» в первой партии. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:0, 6:2. Для первой ракетки мира эта победа стала 19-й на «Ролан Гаррос». Также Свентек продлила серию без поражений на грунте, теперь на счету теннисистки 17 побед.

Завтра, 5 июня, определится последняя пара полуфиналисток. За выход в ½ финала поборются представительница Казахстана четвертая ракетка мира Елена Рыбакина и итальянка Жасмин Паолини. В другом матче встретятся вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и впервые вышедшая в четвертьфинал на турнирах Большого шлема 17-летняя россиянка Мирра Андреева.

Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет более €53,4 млн.