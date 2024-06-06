Андреева станцевала после победы над Соболенко на «Ролан Гаррос»

17-летняя теннисистка одержала победу над второй ракетой мира Ариной Соболенко из Беларуси (6:7, 6:4, 6:4) и стала самой молодой полуфиналисткой на турнирах «Большого шлема» с 1997 года.

В полуфинале Андреева сыграет с 15-й ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини. Матч пройдет сегодня в 18:00 мск. Соперницы встречались месяц назад на турнире WTA в Мадриде и тогда победа осталась за россиянкой — 7:6, 6:4.