Андреева станцевала после победы над Соболенко на «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Мирра Андреева эффектным танцем отметила выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»).
Российская теннисистка Мирра Андреева эффектным танцем отметила выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»).
17-летняя теннисистка одержала победу над второй ракетой мира Ариной Соболенко из Беларуси (6:7, 6:4, 6:4) и стала самой молодой полуфиналисткой на турнирах «Большого шлема» с 1997 года.
Свой триумф Андреева отпраздновала танцами в подтрибунном помещении.
В полуфинале Андреева сыграет с 15-й ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини. Матч пройдет сегодня в 18:00 мск. Соперницы встречались месяц назад на турнире WTA в Мадриде и тогда победа осталась за россиянкой — 7:6, 6:4.
Открытый чемпионат Франции завершится июня. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет 53,4 млн евро. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Швентек.