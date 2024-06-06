Мирра Андреева спасла божью коровку во время матча с Соболенко

В последнем гейме решающего сета при счете 30:15 в пользу Соболенко на корте оказалась божья коровка. 17-летняя Андреева перевала игру, чтобы спасти ее и унести за пределы корта.

«Я увидела божью коровку на земле, на грунте. Подумала: так, ну ее нужно спасти. Старалась на это не отвлекаться, но, возможно, это и правда был небольшой знак, потому что я выиграла этот гейм, закончила матч. Очень приятный момент», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

После этого эпизода юная теннисистка смогла сделать восьмой по счету брейк на подаче Соболенко и одержать победу в матче. Благодаря триумфу в матче со второй ракеткой мира Андреева стала самой молодой полуфиналисткой на турнирах «Большого шлема» с 1997 года.

В полуфинале Андреева сыграет с 15-й ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини. Матч пройдет сегодня в 18:00 мск. Соперницы встречались месяц назад на турнире WTA в Мадриде и тогда победа осталась за россиянкой — 7:6, 6:4.