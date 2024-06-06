Джокович опубликовал фото с костылями после операции на колене

37-летний Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»). После матча ⅛ финала против аргентинца Франсиско Черундоло (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3) выяснилось, что серб порвал мениск.

«Накануне мне пришлось принять несколько трудных решений после того, как во время последнего матча я получил разрыв мениска. Я все еще обдумываю все это, но рад сообщить вам, что операция прошла хорошо. Моя любовь к этому спорту сильна, и желание соревноваться на самом высоком уровне заставляет меня двигаться дальше», — написал Джокович.

Источник: Соцсети

Из-за снятия Джокович потерял рейтинговые очки, не сумев защитить свой прошлогодний титул чемпиона «Ролан Гаррос». На следующей неделе он потеряет звание первой ракетки мира и рискует оказаться на третьей строчке рейтинга АТР, если турнир «Большого шлема» в Париже выиграет испанец Карлос Алькарас.

Ранее сообщалось, что восстановление Джоковича может занять около трех недель. Вероятно, серб не примет участие в Уимблдоне, который пройдет в Лондоне с 1 по 14 июля, и сконцентрируется на возвращении к олимпийскому теннисному турниру.

На счету Джоковича до сих пор нет победы на Олимпийских играх. В его активе лишь бронзовая медаль, завоеванная на Играх в Пекине в 2008 году. Если Джокович сумеет победить на олимпийском турнире в Париже, он станет пятым в истории одиночного тенниса игроком после Штеффи Граф, Андре Агасси, Рафаэля Надаля и Серены Уильямс, кому покорится карьерный «Золотой шлем».