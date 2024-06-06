Ига Швентек вышла в финал «Ролан Гаррос»

В полуфинале польская теннисистка победила представительницу США Кори Гауфф в двух сетах — 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.

Счет личных встреч стал 11−1 в пользу Швентек. Польская теннисистка ранее трижды побеждала на «Ролан Гаррос» — в 2020, 2022 и 2023 годах.

Помимо трех побед на «Ролан Гаррос», польская теннисистка также имеет в своем активе победу на Открытом чемпионате США в 2022 году. С 6 ноября 2023 года Швентек беспрерывно занимает первую строчку в рейтинге WTA.