Калинская без борьбы вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

В матче ⅛ финала Калинская встречалась с действующей чемпионкой Уимблдона чешкой Маркетой Вондроушовой. По ходу первого сета россиянка уступала со счетом 3:5, в одном из розыгрышей Вондроушова поскользнулась. Теннисистка взяла медицинский тайм-аут и ушла с врачом в подтрибунное помещение. Ей наложили тейп на бедро, но проведя на поле два гейма чешская спортсменка приняла решение сняться с турнира.

В четвертьфинале Калинская, занимающая 24-е место в мировом рейтинге, встретится с победительницей матча между третьей ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Дарьей Касаткиной. Теннисистки сыграют сегодня, 20 июня, на центральном стадионе имени Штеффи Графф.

Также в турнирной сетке из российских спортсменок кроме Касаткиной и Калинской осталась Вероника Кудерметова. В матче первого круга она обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову. Во втором круге Кудерметова встречается с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Победительница этого противостояния выйдет в четвертьфинал, где сыграет с белоруской Викторией Азаренко.

Турнир категории WTA 500 в Берлине завершится 23 июня. Его призовой фонд составляет более €800 тыс.