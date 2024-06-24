Калинская впервые в карьере вошла в топ-20 рейтинга WTA

Вчера, 23 июня, Калинская уступила в финале травяного турнира в Берлине пятой ракетке мира американке Джессике Пегуле. Девушки провели на корте 2 часа 38 минут. Россиянка имела пять матчболов, но не смогла их реализовать. Встреча завершилась со счетом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу Пегулы. Для 30-летней американки этот титул стал пятым в карьере. Ранее она вернулась в тур после травмы спины, из-за которой пропустила серию соревнований на грунте и один из четырех турниров Большого шлема Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос».

Благодаря выходу в финал Анна Калинская впервые в карьере вошла в топ-20 мирового рейтинга. Теперь она занимает 17-ю позицию. 25-летняя Калинская стала третьей ракеткой России, она уступает только Дарье Касаткиной (14) и Людмиле Самсоновой (15).