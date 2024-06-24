Умерла легендарная советская теннисистка и комментатор Анна Дмитриева

«Сегодня ночью бабушка умерла. Она долго сражалась с болезнью, как она сражалась со всем в своей жизни. До последнего дня шутила, оставалась позитивной, была абсолютным воином. Уход таких людей — невероятная трагедия для многих, в том числе в области спорта. Именно она многим спортсменам после окончания карьеры давала возможность раскрыться на телевидении, это человек с большой буквы», — приводит слова жены внука Дмитриевой пловчихи Станиславы Комаровой ТАСС.

Анна Дмитриева 18 раз становилась чемпионкой СССР по теннису — пять раз в одиночном разряде (1959, 1961−1964), девять — в парном (1958−1964, 1966, 1967), четыре — в смешанном (1959, 1961, 1962, 1964). В 1964 году она вошла в топ-5 лучших теннисисток Европы. Спортивную карьеру Дмитриева завершила в 1969 году.

Спустя шесть лет Дмитриева дебютировала в роли спортивного комментатора. Она работала на Гостелерадио СССР, ВГТРК. В 1993 году экс-теннисистка перешла на телеканал НТВ, с ноября 2004 года по август 2010 года возглавляла дирекцию спортивных каналов «НТВ-плюс». Позднее работала на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на смерть Дмитриевой.

«Ушла легенда. Анна Владимировна много сделала как спортсменка и как общественный деятель. Очень печально», — приводит слова Тарпищева ТАСС.