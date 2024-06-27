Экс-первая ракетка мира стала директором Итогового турнира WTA

30-летняя Мугуруса будет сотрудничать с WTA, Федерацией тенниса и министерством спорта Саудовской Аравии по вопросам стратегического планирования и проведения турнира до 2026 года. Она будет работать над популяризацией тенниса и здорового образа жизни среди молодежи на Ближнем Востоке.

«Для меня большая честь внести свой вклад в будущее этого великого вида спорта в качестве директора турнира WTA. Я знаю, насколько важным является это событие для наших ведущих игроков. Рада работать с отличной командой, чтобы представить женский теннис, который не только развивает сам спорт, но и побуждает всех болельщиков, особенно девушек и женщин, стремиться к своей мечте», — приводит слова испанки пресс-служба WTA.

Гарбинье Мугуруса стала первой экс-теннисисткой, возглавившей Итоговый турнир WTA, который она выиграла в 2021 году. В 2016 году испанка победила на открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос», а спустя год стала победительницей Уимблдона.

С 2024 по 2026 год ﻿Итоговый турнир WTA будет принимать Эр-Рияд. В 2024 году соревнования пройдут со 2 по 9 ноября. Призовой фонд составит рекордные $15,25 млн.

Итоговый турнир WTA — женский профессиональный международный теннисный турнир, который проходит в конце года и является финальным соревнованием для лидеров рейтинга. Турнирные сетки рассчитаны на восемь участниц в одиночном разряде и восемь пар.