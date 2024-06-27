Шесть российских теннисисток вошли в список сеяных на Уимблдоне

Как сообщается на странице турнира в социальных сетях, шесть россиянок вошли в список сеяных теннисисток предстоящего Уимблдона.

Дарья Касаткина посеяна под 14-м номером, Людмила Самсонова — под 15-м, Анна Калинская — под 17-м, Екатерина Александрова — под 22-м, Мирра Андреева — под 24-м, Анастасия Павлюченкова — под 25-м.

Первой сеяной турнира стала полька Ига Швентек, действующая чемпионка чешка Маркета Вондроушова получила шестой номер посева. Также в топ-8 сеяных турнира вошли Кори Гауфф (США; 2-й номер посева), Арина Соболенко (Беларусь; 3), Елена Рыбакина (Казахстан; 4), Джессика Пегула (США, 5), Жасмин Паолини (Италия; 7) и Чжэн Циньвэнь (Китай; 8).

Жеребьевка основной сетки турнира пройдет в пятницу, 28 июня.