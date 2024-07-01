Екатерина Александрова снялась с Уимблдона из-за болезни

Как сообщает пресс‑служба Федерации тенниса России, российская теннисистка Екатерина Александрова не сыграет на Уимблдоне из-за болезни.

22-я ракетка мира Александрова должна была стартовать на турнире 1 июля. Теперь теннисистке из Великобритании Эмме Радукану предстоит матч против мексиканки Ренаты Сарасуа.

29-летняя Екатерина Александрова является обладательницей четырех титулов WTA. Лучшим результатом Александровой на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году. В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.