Екатерина Александрова снялась с Уимблдона из-за болезни
В первом круге россиянка должна была сыграть против Эммы Радукану.
В первом круге россиянка должна была сыграть против Эммы Радукану.
Как сообщает пресс‑служба Федерации тенниса России, российская теннисистка Екатерина Александрова не сыграет на Уимблдоне из-за болезни.
22-я ракетка мира Александрова должна была стартовать на турнире 1 июля. Теперь теннисистке из Великобритании Эмме Радукану предстоит матч против мексиканки Ренаты Сарасуа.
29-летняя Екатерина Александрова является обладательницей четырех титулов WTA. Лучшим результатом Александровой на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году. В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.
Призовой фонд на Уимблдоне-2024 составит рекордные 50 млн фунтов. Это на 11,9% больше, чем в прошлом году. Победители турнира получат 2,7 млн фунтов, а финалисты — 1,4 млн фунтов. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является Ига Швентек из Польши.