Арина Соболенко снялась с Уимблдона из-за травмы

Сегодня, 1 июля, Соболенко должна была сыграть в матче первого круга против американки Эмины Бектас. Вместо белорусской спортсменки на турнире выступит россиянка Эрика Андреева.

Соболенко провела тренировку утром в понедельник, после этого третья ракетка мира приняла решение сняться с турнира из-за повреждения плеча.

Напомним, 22 июня Соболенко снялась в четвертьфинале турнира в Берлине против россиянки Анны Калинской. В начале первого сета белоруска получила травму плеча и не смогла продолжить матч.

«Сейчас я в плохой форме. Мы с командой делаем все возможное, чтобы я смогла сыграть мой первый матч здесь. Но я точно не готова на 100% и есть шанс того, что я могу сняться», — сказала Соболенко в одном из интервью перед Уимблдоном.

В прошлом году Арина Соболенко дошла до полуфинала на Уимблдоне, где уступила представительнице Туниса Онс Жабер.