Арина Соболенко снялась с Уимблдона из-за травмы
Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не сыграет на Уимблдоне из-за травмы плеча, сообщает пресс-служба WTA.
Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не сыграет на Уимблдоне из-за травмы плеча, сообщает пресс-служба WTA.
Сегодня, 1 июля, Соболенко должна была сыграть в матче первого круга против американки Эмины Бектас. Вместо белорусской спортсменки на турнире выступит россиянка Эрика Андреева.
Соболенко провела тренировку утром в понедельник, после этого третья ракетка мира приняла решение сняться с турнира из-за повреждения плеча.
Напомним, 22 июня Соболенко снялась в четвертьфинале турнира в Берлине против россиянки Анны Калинской. В начале первого сета белоруска получила травму плеча и не смогла продолжить матч.
«Сейчас я в плохой форме. Мы с командой делаем все возможное, чтобы я смогла сыграть мой первый матч здесь. Но я точно не готова на 100% и есть шанс того, что я могу сняться», — сказала Соболенко в одном из интервью перед Уимблдоном.
В прошлом году Арина Соболенко дошла до полуфинала на Уимблдоне, где уступила представительнице Туниса Онс Жабер.
Третий в сезоне турнир Большого шлема начался сегодня, 1 июля, и завершится 14 июля. Призовой фонд соревнований составит рекордные £50 млн. Это на 11,9% больше, чем в прошлом году. Победители турнира в мужском и женском одиночных разрядах получат £2,7 млн, а финалисты — £1,4 млн.