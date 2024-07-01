Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона
Пятая ракетка мира из России успешно преодолел первый раунд Уимблдонского теннисного турнира.
Пятая ракетка мира из России успешно преодолел первый раунд Уимблдонского теннисного турнира.
Россиянин Даниил Медведев в трех сетах уверенно переиграл американца Александра Ковачевича — 6:3, 6:4, 6:2.
Во втором круге россиянин сыграет с победителем матча между французами Александром Мюллером и Юго Гастоном, который вышел в основную сетку турнира через квалификацию.
28-летний Медведев двадцать раз побеждал на турнирах ATP. В 2022 году на протяжении 16 недель он был первой ракеткой мира. В составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на Открытом чемпионате США в 2021 году.
Призовой фонд на Уимблдоне-2024 составит рекордные 50 млн фунтов. Это на 11,9% больше, чем в прошлом году. Победители турнира получат 2,7 млн фунтов, а финалисты — 1,4 млн фунтов. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас.