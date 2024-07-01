Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев в трех сетах уверенно переиграл американца Александра Ковачевича — 6:3, 6:4, 6:2.

Во втором круге россиянин сыграет с победителем матча между французами Александром Мюллером и Юго Гастоном, который вышел в основную сетку турнира через квалификацию.

28-летний Медведев двадцать раз побеждал на турнирах ATP. В 2022 году на протяжении 16 недель он был первой ракеткой мира. В составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Призовой фонд на Уимблдоне-2024 составит рекордные 50 млн фунтов. Это на 11,9% больше, чем в прошлом году. Победители турнира получат 2,7 млн фунтов, а финалисты — 1,4 млн фунтов. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас.