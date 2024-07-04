Шесть теннисистов из России выступят на ОИ в одиночном разряде

У мужчин в список участников вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов, у женщин — Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Ранее все они приняли приглашения на Олимпиаду от Международного олимпийского комитета.

Федерация тенниса России также планировала заявить Аслана Карацева и Веронику Кудерметову, но они не попали в список допущенных МОК спортсменов. Отказались от участия получившие допуск от МОК Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

В парном разряде у мужчин заявлены Медведев/Сафиуллин, у женщин — Андреева/Шнайдер. Также в заявке есть пара Екатерины Александровой и Елены Весниной, но участие последней пока не одобрено МОК.