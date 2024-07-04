Шесть теннисистов из России выступят на ОИ в одиночном разряде
Как сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса, шесть российских теннисистов из восьми возможных сыграют на Олимпийских играх в Париже в одиночном разряде.
Как сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса, шесть российских теннисистов из восьми возможных сыграют на Олимпийских играх в Париже в одиночном разряде.
У мужчин в список участников вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов, у женщин — Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Ранее все они приняли приглашения на Олимпиаду от Международного олимпийского комитета.
Федерация тенниса России также планировала заявить Аслана Карацева и Веронику Кудерметову, но они не попали в список допущенных МОК спортсменов. Отказались от участия получившие допуск от МОК Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.
В парном разряде у мужчин заявлены Медведев/Сафиуллин, у женщин — Андреева/Шнайдер. Также в заявке есть пара Екатерины Александровой и Елены Весниной, но участие последней пока не одобрено МОК.
Теннисный турнир пройдет на Олимпийских играх в Париже с 27 июля по 4 августа. Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.