Касаткина разгромила соперницу на Уимблдоне, не отдав ни гейма

12-я ракетка мира Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдонского теннисного турнира, который проходит на травяных кортах Лондона. Матч с представительницей Великобритании продолжался всего 50 минут.

За выход в четвертый круг соревнований Касаткина поспорит с победительницей матча между испанкой Паулой Бадосой и Брендой Фрухвиртовой из Чехии. Чешка в первом круге неожиданно переиграла другую теннисистку из России — полуфиналистку недавнего «Ролан Гаррос» Мирру Андрееву.