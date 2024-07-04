Касаткина разгромила соперницу на Уимблдоне, не отдав ни гейма
Во втором круге турнира Большого шлема первая ракетка России обыграла Юрико Миядзаки, представляющую Великобританию, со счетом 6:0, 6:0.
Во втором круге турнира Большого шлема первая ракетка России обыграла Юрико Миядзаки, представляющую Великобританию, со счетом 6:0, 6:0.
12-я ракетка мира Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдонского теннисного турнира, который проходит на травяных кортах Лондона. Матч с представительницей Великобритании продолжался всего 50 минут.
За выход в четвертый круг соревнований Касаткина поспорит с победительницей матча между испанкой Паулой Бадосой и Брендой Фрухвиртовой из Чехии. Чешка в первом круге неожиданно переиграла другую теннисистку из России — полуфиналистку недавнего «Ролан Гаррос» Мирру Андрееву.
Призовой фонд на Уимблдоне-2024 составит рекордные 50 млн фунтов. Это на 11,9% больше, чем в прошлом году. Победители турнира получат 2,7 млн фунтов, а финалисты — 1,4 млн фунтов.