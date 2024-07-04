Карацев и Кудерметова сохраняют шансы на участие в Олимпиаде
Аслан Карацев и Вероника Кудерметова не вошли в опубликованный Международной федерацией тенниса подтвержденный список российских теннисистов для участия в Олимпийских играх в Париже.
Аслан Карацев и Вероника Кудерметова не вошли в опубликованный Международной федерацией тенниса подтвержденный список российских теннисистов для участия в Олимпийских играх в Париже.
4 июля Международная федерация тенниса подтвердила участие россиян Даниила Медведева, Павла Котова, Романа Сафиуллина, Екатерины Александровой, Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в нейтральном статусе в Играх в Париже.
«Российская сторона еще не получила ответа от МОК по участию в Играх Кудерметовой и Карацева. До тех пор, пока ответ не будет получен, нельзя говорить, что они точно не сыграют. По‑прежнему сохраняется надежда, что Кудерметову и Карацева допустят. По возможности участия обоих был направлен отдельный запрос», — сообщил источник «Матч ТВ».
Теннисный турнир пройдет на Олимпийских играх в Париже с 27 июля по 4 августа. Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.