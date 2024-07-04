Карацев и Кудерметова сохраняют шансы на участие в Олимпиаде

4 июля Международная федерация тенниса подтвердила участие россиян Даниила Медведева, Павла Котова, Романа Сафиуллина, Екатерины Александровой, Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в нейтральном статусе в Играх в Париже.

«Российская сторона еще не получила ответа от МОК по участию в Играх Кудерметовой и Карацева. До тех пор, пока ответ не будет получен, нельзя говорить, что они точно не сыграют. По‑прежнему сохраняется надежда, что Кудерметову и Карацева допустят. По возможности участия обоих был направлен отдельный запрос», — сообщил источник «Матч ТВ».