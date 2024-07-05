Дарья Касаткина объяснила, почему не выступит на Играх в Париже
Первая ракетка России получила предложение МОК выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе, но отказалась от данной возможности.
Первая ракетка России получила предложение МОК выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе, но отказалась от данной возможности.
Российская теннисистка Дарья Касаткина впервые рассказала, почему приняла решение пропустить Олимпийские игры в Париже.
«Я просто думаю, что это будет неправильно — играть на Олимпиаде. Олимпиада — это нечто такое, куда ты должен ехать со всем сердцем. Ты должен чувствовать, что хочешь поехать туда и показать свой максимум. А я не чувствую так. Поэтому не вижу смысла участвовать», — заявила Касаткина в интервью Tennis Channel.
5 июля 12-я ракетка мира Касаткина в третьем круге Уимблдона встретится с испанкой Паулой Бадосой.
На данный момент известны имена шести российских теннисистов. которые примут участие в теннисном турнире на Олимпиаде в нейтральном статусе: Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Теннисный турнир пройдет на Олимпийских играх в Париже с 27 июля по 4 августа. Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.