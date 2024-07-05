Дарья Касаткина объяснила, почему не выступит на Играх в Париже

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Российская теннисистка Дарья Касаткина впервые рассказала, почему приняла решение пропустить Олимпийские игры в Париже.

«Я просто думаю, что это будет неправильно — играть на Олимпиаде. Олимпиада — это нечто такое, куда ты должен ехать со всем сердцем. Ты должен чувствовать, что хочешь поехать туда и показать свой максимум. А я не чувствую так. Поэтому не вижу смысла участвовать», — заявила Касаткина в интервью Tennis Channel.

5 июля 12-я ракетка мира Касаткина в третьем круге Уимблдона встретится с испанкой Паулой Бадосой.

На данный момент известны имена шести российских теннисистов. которые примут участие в теннисном турнире на Олимпиаде в нейтральном статусе: Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.