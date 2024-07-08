Синнер повторил доcтижение Федерера, Джоковича и Надаля на турнирах ATP

Итальянец наряду Янник Синнерс выиграл 42 матча из первых 45 игр сезона. До Синнера только три теннисиста в XXI веке выигрывали минимум 42 из первых 45 матчей сезона в Туре. Это Роджер Федерер (2005, 2006), Новак Джокович (2011, 2015, 2016) и Рафаэль Надаль (2013, 2018).

До Уимблдона в 2024 году Cиннер провел восемь турниров. Четыре из них он выиграл — Открытый чемпионат Австралии, турнир серии «Мастерс» в Майами (США), два титула категории АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды) и Галле (Германия). На «Ролан Гаррос» — 2024 и на «Мастерсах» в Майами (США) и Монте-Карло (Монако) Синнер дошёл до полуфиналов. На «Мастерсе» в Мадриде (Испания) итальянец не вышел на четвертьфинальный матч из-за травмы.