Елена Веснина допущена до Олимпийских игр в Париже

37-летняя Веснина получила допуск на Олимпиаду от МОК и планирует выступить в парном разряде с Екатериной Александровой.

Елена Веснина в паре с Екатериной Макаровой стала чемпионкой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Также она завоевала серебро в миксте с Асланом Карацевым на Играх в Токио. Вместе с Макаровой Веснина победила в парном разряде на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос», Уимблдоне и Открытом чемпионате США. А с бразильцем Бруно Соарешем — в миксте на Открытом чемпионате Австралии.

Ранее Международная федерация тенниса сообщила, что шесть российских теннисистов сыграют на Олимпиаде в одиночном разряде. У мужчин в список участников вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов, у женщин — Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Ранее все они приняли приглашения на Игры от Международного олимпийского комитета.

Теннисный турнир пройдет на Олимпийских играх в Париже с 27 июля по 4 августа. Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.