На Уимблдоне изменили расписание финальных матчей

«В связи с продолжающейся дождливой погодой в течение последних восьми игровых дней нам не удалось завершить все матчи первого круга в смешанных парах. Комитет по составлению расписания определил, что проведение финала смешанного парного разряда в четверг больше невозможно, и поэтому принял решение пересмотреть расписание финалов.



Это позволит нам максимально гибко завершить соревнования в срок и провести все финалы на Центральном корте», — говорится в заявлении на официальном сайте соревнований.