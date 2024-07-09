13:53 (мск), источник: Sportmail.ru

На Уимблдоне изменили расписание финальных матчей

Директор Уимблдона сообщила об изменении расписания финальных матчей.

Источник: AFP 2023

«В связи с продолжающейся дождливой погодой в течение последних восьми игровых дней нам не удалось завершить все матчи первого круга в смешанных парах. Комитет по составлению расписания определил, что проведение финала смешанного парного разряда в четверг больше невозможно, и поэтому принял решение пересмотреть расписание финалов.

Это позволит нам максимально гибко завершить соревнования в срок и провести все финалы на Центральном корте», — говорится в заявлении на официальном сайте соревнований.

Расписание финалов теперь выглядит следующим образом.

Суббота 13 июля (Центральный корт)

  • Матч 1. Женский одиночный разряд.

  • Матч 2. Мужской парный разряд.

  • Матч 3. Женский парный разряд.

Воскресенье 14 июля (Центральный корт)

  • Матч 1. Мужской одиночный разряд.

  • Матч 2. Смешанный парный разряд.

Из россиян борьбу за титул продолжает пятая ракетка мира Даниил Медведев. Сегодня, 9 июля, он поборется за выход в полуфинал турнира с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Третий в сезоне турнир большого шлема проходит на травяных кортах Лондона. Призовой фонд Уимблдона составляет рекордные 50 млн фунтов. Это на 11,9% больше, чем в прошлом году. Победители соревнований получат £2,7 млн, а финалисты — £1,4 млн.


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