На Уимблдоне изменили расписание финальных матчей
Директор Уимблдона сообщила об изменении расписания финальных матчей.
Директор Уимблдона сообщила об изменении расписания финальных матчей.
«В связи с продолжающейся дождливой погодой в течение последних восьми игровых дней нам не удалось завершить все матчи первого круга в смешанных парах. Комитет по составлению расписания определил, что проведение финала смешанного парного разряда в четверг больше невозможно, и поэтому принял решение пересмотреть расписание финалов.
Это позволит нам максимально гибко завершить соревнования в срок и провести все финалы на Центральном корте», — говорится в заявлении на официальном сайте соревнований.
Расписание финалов теперь выглядит следующим образом.
Суббота 13 июля (Центральный корт)
Матч 1. Женский одиночный разряд.
Матч 2. Мужской парный разряд.
Матч 3. Женский парный разряд.
Воскресенье 14 июля (Центральный корт)
Матч 1. Мужской одиночный разряд.
Матч 2. Смешанный парный разряд.
Из россиян борьбу за титул продолжает пятая ракетка мира Даниил Медведев. Сегодня, 9 июля, он поборется за выход в полуфинал турнира с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Третий в сезоне турнир большого шлема проходит на травяных кортах Лондона. Призовой фонд Уимблдона составляет рекордные 50 млн фунтов. Это на 11,9% больше, чем в прошлом году. Победители соревнований получат £2,7 млн, а финалисты — £1,4 млн.